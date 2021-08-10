Американские ученые рассказали о возможных последствиях распространения технологий 5G для демократических процессов и прав человека.

В США заявили о том, что связь пятого поколения (5G) является "реальной угрозой" и несет в себе риски для людей. По мнению ученых, развитие и распространение этой технологии окажут влияние на демократию.

Об этом говорится в отчете Национального демократического института США, в котором ученые называют 5G "интернетом будущего".

Исследователи утверждают, что в 5G таится "реальная угроза". Так, связь пятого поколения якобы откроет для власти стран с авторитарным правлением новые возможности. Из-за этого могут быть нарушены права человека, а вся демократия окажется под угрозой.

Читайте такжеУмер из-за телефонного звонка: в Индии наушники взорвались прямо в ухе мужчины"Революционные технологические изменения постоянно оказывали влияние на развитие демократических государств. Но даже на примере 4G мы видим, что технологии, которые представляют собой драйвер гражданской мобилизации и беспрепятственного распространения информации, одновременно становятся инструментом для дезинформации, слежки, цензуры и эксплуатации антидемократическими силами", - заявили ученые в своем отчете.

Также американские исследователи добавили, что с внедрением 5G увеличится количество хакерских атак. В отчете упоминаются российские злоумышленники, которые используют взлом и захват чужих данных для информационной войны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на картах Apple появилась новая "страна", ранее уничтоженная Россией.

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Автор: Полина Кузенко