У штамма "Омикрон" мутации сосредоточены в области, взаимодействующей с клетками человека, выяснили исследователи.

В римском детском госпитале Bambino Gesu ученые первыми в мире сделали фотографию нового штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон".

Новый штамм COVID-19 исследователи сравнили с вариантом коронавируса "Дельта", который уже распространился по миру, и отметили, что у "Омикрона" намного больше разнообразных мутаций, пишет roma.corriere.it.

По сведениям издания, мутации сосредоточены в области, которая взаимодействует с клетками человека.

"…Красные точки указывают на области с очень высокой изменчивостью, оранжевые указывают на области с высокой изменчивостью, желтые указывают на области средней изменчивости, зеленые с низкой изменчивостью и голубые с низкой изменчивостью. Серая область – это та область (коронавируса – Ред.), которая не меняется", – отмечается в материале.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" может быть в шесть раз заразнее, чем "Дельта" – биологВ статье говорится, что наличие большого количества мутаций не обязательно свидетельствует о том, что "Омикрон" более опасный, просто он дополнительно адаптировался к человеческому виду.

"Дальнейшие исследования покажут нам, является ли эта адаптация нейтральной, менее опасной или более опасной", – подчеркнули исследователи.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Позже стало известно, что COVID-19 мутирует.

В частности, осенью того же года в Индии обнаружили вариант "Дельта", он считается более заразным, чем предыдущие выявленные мутации вируса. Этот штамм зафиксирован в Украине.

Новый штамм коронавируса, который назвали "Омикрон", впервые нашли в начале ноября, его "родиной" считается Ботсвана.

Автор: Екатерина Присяжнюк