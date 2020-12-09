Starship SN8 запускают с пускового комплекса в городке Бока Чика, штат Техас.

Компания Илона Маска Spacex вскоре планирует осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Тестовую модель многоразового космического корабля Starship планируют запустить на 12,5 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку, передает УП.

За 126 секунд до запуска старт отложили. Причины пока неизвестны. В SpaceX сообщили, что запуск таки состояться в 00:40 по киевскому времени (22:40 UTC).

СМИ сообщают, что запуск был перенесен из-за нарушения людьми безопасного периметра.

Starship SN8 запускают с пускового комплекса в городке Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностью ⅓ (33.3% - ред.) запуск пройдет успешно".

По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать исследовательский самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъёмкой, но, по неподтвержденной информации, он поломался.

Читайте такжеИлон Маск рассказал, когда собирается отправить человека на Марс

Накануне испытания старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор сказал, что этот запуск "это большой шаг к 100% многоразовым ракетам, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, так что пожелайте нам удачи!".

Напомним, накануне SpaceX не смогла запустить первый прототип корабля для полетов на Марс. За секунду до старта произошло автоматическое выключение одного из двигателей Raptor.

Что этому предшествовало

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытания прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий