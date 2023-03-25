В последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы будут видны на небольшом участке небосвода.

Редкое космическое событие - парад планет - можно будет наблюдать с Земли в последние дни марта. Как сообщает Science Alert, 5 планет выровняются в небе.

Наша Луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта. Однако Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 числа, поэтому постарайтесь увидеть это относительно редкое космическое событие к тому времени.

Где посмотеть парад планет

Если вы хотите увидеть все пять планет, время, темное небо и четкий вид на горизонт являются ключевыми факторами.

Видео дня

Наблюдать за ночным небом лучше за городом, вдали от яркого света. Заметить планеты на западной части небосвода можно будет сразу после заката.

Венеру будет легче всего обнаружить невооруженным глазом, потому что это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, увидеть сложнее.

Юпитер и Меркурий будут видны низко над горизонтом, поэтому вашему взгляду не должны мешать деревья и дома.

В то время как большинство планет должны быть видны невооруженным глазом, для наблюдения за Ураном понадобится бинокль или даже телескоп.

Куда смотреть после захода Солнца

Вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, посмотрите на запад. Низко в небе, где Солнце только что зашло, Юпитер и Меркурий появятся бок о бок. Дуэт будет виден менее часа после захода солнца. После этого они уйдут за горизонт и вы их не увидите.

Теперь пришло время полюбоваться Венерой - самым ярким звездообразным объектом на ночном небе, парящим над Юпитером, - и поискать Уран в бинокль.

Уран будет выше и левее Венеры, совсем рядом. У вас будет час или два, чтобы найти его, прежде чем этот дуэт тоже скроется за горизонтом.

С другой стороны, у вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться Марсом. Он будет ярко-красным и высоко на юго-западе неба, над полумесяцем и немного левее от него с 25 по 27 марта, затем под Луной 28 марта и позже.

Как увидеть Сатурн

Чтобы увидеть Сатурн, необходимо проснуться до рассвета. Он будет висеть низко над восточным горизонтом незадолго до восхода Солнца 27 и 28 марта.

Справка УНИАН. Парад планет - редкое астрономическое явление, при котором планеты Солнечной системы оказывается "на одной прямой" от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

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