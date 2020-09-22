Новые смартфоны OnePlus Nord от китайской компании OnePlus страдают от серьезных проблем с ПО. Пользователи жалуются на случаи самопроизвольного сброса всех настроек устройства до заводских.
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Как сообщает IXBT, с момента выхода OnePlus Nord прошло всего два месяца, оно стало довольно популярным при демократичном ценнике в 400 евро.
Тем не менее прошивка телефона страдает от серьезных багов. Телефон уже получил несколько обновлений, но устранить все проблемы не удалось.
Отмечается, что в последние дни увеличилось количество жалоб от владельцев OnePlus Nord, которые столкнулись с самопроизвольным сбросом всех настроек до заводских. Так смартфон теряет все сохраненные данные, включая документы, сохраненные фото и видео.
Компания сообщила о том, что осведомлена о проблемах и работает над их исправлением. На форуме OnePlus и других ресурсах нет рекомендаций, как предотвратить неисправность. Также неизвестны причины происходящего и что именно приводит к сбою.
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