Причины сбоя пока неизвестны, в OnePlus заверили, что работают над решением проблемы.

Новые смартфоны OnePlus Nord от китайской компании OnePlus страдают от серьезных проблем с ПО. Пользователи жалуются на случаи самопроизвольного сброса всех настроек устройства до заводских.

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Как сообщает IXBT, с момента выхода OnePlus Nord прошло всего два месяца, оно стало довольно популярным при демократичном ценнике в 400 евро.

Тем не менее прошивка телефона страдает от серьезных багов. Телефон уже получил несколько обновлений, но устранить все проблемы не удалось.

Отмечается, что в последние дни увеличилось количество жалоб от владельцев OnePlus Nord, которые столкнулись с самопроизвольным сбросом всех настроек до заводских. Так смартфон теряет все сохраненные данные, включая документы, сохраненные фото и видео.

Компания сообщила о том, что осведомлена о проблемах и работает над их исправлением. На форуме OnePlus и других ресурсах нет рекомендаций, как предотвратить неисправность. Также неизвестны причины происходящего и что именно приводит к сбою.

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Автор: Дмитрий Захаров