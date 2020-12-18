Компания EaseUS выпустила новую версию программы для восстановления данных с различных носителей, таких как жесткий диск, твердотельный накопитель или например обычная флеш карта памяти. Но как работает восстановление и удаление данных?

При удалении или перемещении файлов с SD карты или например жесткого диска, файлы не удаляются навечно, они лишь сначала помечаются системой, как удаленные или перемещённые. Даже после форматирования носителя и даже после того как вы начали записывать новую информацию, часть старой всё равно можно будет восстановить. В такой ситуации нужно действовать быстро и сразу, так как чем раньше вы начнёте восстановление тем больше гарантии что новые файлы не будут записаны на носитель и тем самым не перезапишут и без того удалённые файлы.

Для нахождения и восстановления таких файлов нам понадобится специальная программа EaseUS Data Recovery Wizard Free / Pro. Сразу стоит отметить, что производитель очень хорошо зарекомендовал себя на рынке программного обеспечения и имеет многолетний опыт работы с различными носителями данных и их восстановлением. Программа поставляется в двух вариантах, в бесплатном и платном, так называемая Pro-версия. В бесплатной версии вам доступно восстановление данных с любых носителей, но размер данных ограничен до 500 Мб. Для того, чтобы увеличить ограничение до 2 Гб, нужно через программу, в верхнем правом углу, воспользоваться функцией поделиться в социальных сетях.

Скачать программу EaseUS Data Recovery Wizard можно по этой ссылке https://easeus.com/datarecoverywizard/free-data-recovery-software.htm. Процесс установки стандартный и не отличается от установки аналогичных программ. Всё просто и интуитивно понятно.

Производитель ПО имеет на своём сайте официальную инструкцию, как восстановить удалённые файлы на ПК с Windows, инструкция доступна по этой ссылке https://easeus.com/datarecoverywizard/recover-deleted-files.htm.

Начальный интерфейс программы сразу же отображает все накопители в системе.

Накопитель “Canon“ это карта памяти фотоаппарата, с ней мы сегодня и будем работать. Программа без проблем определила два разных M.2 SSD NVME накопителя на шине PCI Express, от самсунг и гигабайт размером в 500 Гб и два жестких диска.

Кроме выбора накопителя имеется возможность выбрать местоположение где должен производиться поиск, например, это может быть рабочий стол.

Было сделано два снимка, на карту памяти фотоаппарата, один снимок был удалён, а другой был вырезан.

Удалённый снимок:

Вырезанный снимок:

После запуска сканирования и поиска удалённых файлов, можно во время сканирования открывать различные папки и смотреть что и где было найдено данной программой.

После завершения сканирования или его отмены, программа сортирует файлы по их типам и создаёт дерево каталогов для более удобного перемещения по папкам.

После выбора удалённого и вырезанного файла, можно получить предпросмотр этого файла прямо в интерфейсе программы.

Как видно на скриншоте, после двойного клика по одному из файлов, открывается окно предпросмотра выбранного раздела, все 4 фотографии, которые были сфотографированы, удалены или вырезаны были найдены программой.

Видно, что второй файл, который был вырезан, так же доступен для предпросмотра.

После выбора файлов или целого каталога, можно начать восстановление. При восстановлении, программа советует выбирать тот накопитель на котором изначально не хранились удалённые файлы. Это связано с тем, что при восстановлении на тот же накопитель, где и были удалены файлы, вы можете частично перезаписать старые файлы, для восстановления, новыми и тем самым сократите шанс удачного восстановления файлов.

Восстановление прошло успешно, файлы открываются.

Так же, программа EaseUS Data Recovery Wizard умеет восстанавливать файлы после форматирования и возвращать файлы из удалённых разделов и патриций.

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Автор: УНИАН