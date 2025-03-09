Заросли водоросли фукуса пузырчатого простираются от поверхности воды до глубины около 9,8 метра.

Морские биологи из Гетеборгского университета обнаружили один из самых крупных в мире клональных организмов - заросли водоросли фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus), которые протягиваются более чем на 480 километров вдоль Балтийского побережья Швеции, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что генетическое секвенирование подтвердило то, что обширная популяция водорослей, которую нашли ученые, является единым бесполым клоном. В издании подчеркнули, что фукус пузырчатый играет основополагающую роль в экосистеме Балтийского моря. Она образует густые подводные леса, которые, которые служат средой обитания и убежищем для многочисленных морских организмов.

В своем исследовании ученые рассказали, что заросли водоросли фукуса пузырчатого простираются от поверхности воды до глубины около 9,8 метра. Они выступают в качестве важнейших структурных компонентов прибрежной среды.

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"Этот клон насчитывает миллионы особей, и в некоторых районах он полностью доминирует, а в других растет вместе с размножающимися половым путем особями фукуса пузырчатого. Мы нашли еще несколько крупных клонов в Балтийском море, но женский клон у шведского Ботнического залива - это, безусловно, самый крупный клон, настоящая суперсамка", - заявил Рикардо Перейра, исследователь, возглавлявший генетический анализ.

В издании объяснили, что фукус пузырчатый обычно размножается половым путем. Тем не менее в Балтийском море преобладает бесполое размножение из-за низкой солености. Так и появился огромный клон, состоящий из миллионов особей.

"Балтийское море вступает в период более теплой и, возможно, даже более свежей морской воды. В новых условиях все виды должны пытаться приспособиться, чтобы выжить, в том числе и важная для нас метельчатая водоросль", - подчеркнула Керстин Йоханнессон, один из ведущих авторов исследования.

Ученые предупредили, что эта популяция морских водорослей может значительно сократиться, если столкнется с резкими климатическими или экологическими сдвигами. Они объяснили, что это связано с отсутствием генетического разнообразия особей, из которых состоит клон.

Кроме того, в ходе исследования был выявлен новый вид морских водорослей на побережье Эстонии. Он размножается исключительно половым путем и обладает ярко выраженными морфологическими и репродуктивными характеристиками.

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