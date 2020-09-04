На снимке запечатлено расстояние около 4 световых лет.

Ученые NASA показали снимок космической туманности Хеликс (она же туманность Улитка).

Снимок был опубликован на странице космического агентства в Instagram.

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Как сообщается, это изображение туманности Хеликс содержит инфракрасные данные, полученные с космического телескопа Спитцер (на фото изображены зеленым и красным), оптический свет от космического телескопа Хаббл (оранжевый и синий).

Помимо этого голубым цветом на снимке отображен ультрафиолетовый свет, а рентгеновские лучи выглядят белыми.

В центре снимка можно заметить белого карлика, образовавшегося в центре туманности.

На снимке запечатлено расстояние около 4 световых лет.

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Перевод: Екатерина Лиманская