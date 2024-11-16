Рукоятка с изображением гладиатора, найденная на "краю империи", будет выставлена ​​на обозрение.

Редкий и нетронутый образец памятных вещей гладиаторов, найденный в реке Тайн, совсем скоро будет выставлен на всеобщее обозрение, как 2000-летний элемент гладиаторской культуры.

Как рукоятка оказалась в реке Тайн, специалисты не знают. По данным английского фонда English Heritage, найденная фигурка из медного сплава могла быть декоративной рукояткой складного ножа, пишет The Guardian. Находка является доказательством того, что гладиаторы имели статус суперзвезд и слава о них расходилась в дальние края Римской империи.

"Это удивительно, эта вещь абсолютно нетронута. Редко можно найти какой-либо образец памятных вещей гладиаторов в Британии, но найти такой хорошо сохранившийся и интересный экземпляр - это замечательно", - прокомментировала представительница фонда Фрэнсис Макинтош.

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Она описала, что эта красивая рукоятка ножа доказывает, на сколько распространенной была культура гладиаторов-знаменитостей, достигшая самого края Римской империи.

На рукоятке ножа изображен гладиатор, известный как секутор, мускулистый боец, который носил тяжелое снаряжение: большой щит, тяжелый шлем с ограниченной видимостью и меч. Специалисты отметили, что на фигурке изображен гладиатор-левша, что необычно, поскольку это считалось плохой приметой.

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