Клад, вероятно, был зарыт в начале 270-х годов.

В Германии археологи обнаружили редкий клад из почти 3000 монет римской эпохи за пределами древних границ Римской империи и вдали от известных поселений германских племен того времени.

Эксперты не знают, как и почему огромный клад оказался там, пишет LiveScience.

Раскопки обнаружили около 2940 монет, а также более 200 тонких серебряных фрагментов, украшенных геометрическими узорами. Они біли захоронены в ныне сломанном керамическом горшке, спрятанном между двумя камнями.

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"Большинство монет - это так называемые антонинианы, которые были официальной серебряной монетой в Римской империи в III веке н. э., но в основном состояли из бронзы с тонким серебряным покрытием", - рассказал Тимо Ланг, глава отделения Кобленца Государственной археологии в Рейнланд-Пфальце, который руководил раскопками.

Из-за плохой сохранности монет на данный момент идентифицировали всего 100, на большинстве из которых изображен портрет римского или галльского императора на одной стороне и другие изображения на обороте, такие как боги Геркулес и Марс.

Отмечается, что самые старые монеты изображают римского императора Гордиана III (правил с 238 по 244 г. н. э.), а самые молодые - галльского императора Викторина (правил около 269–271 г. н. э.). Археологи не уверены, что это были за серебряные фрагменты, но форма керамического горшка соответствует традициям римской керамики третьего века н. э.

Монеты датируются периодом между 241 и 243 гг. н. э. и 269 и 271 гг. н. э., поэтому клад, вероятно, был зарыт в начале 270-х годов, отметил Ланг.

Открытие было сделано недалеко от города Хершбах в горном хребте Вестервальд, в 18 километрах от Верхнегерманского лимеса, оборонительной линии, которая обозначала границу Римской империи с германскими народами. Хотя римские монеты третьего века часто находят в пределах границ империи, найти такой большой клад за пределами бывших земель империи чрезвычайно редко, отмечает издание. Ланг объяснил:

"Обычно клады монет за пределами Римской империи состоят из нескольких десятков или, возможно, нескольких сотен монет".

Он добавил, что знает только об одном кладе из-за пределов империи, в котором было больше монет этого периода - тайник с монетами, найденный в Польше.

Археологи узнали, что некоторые из новонайденных монет были из Рима, но большинство были отчеканены в Кельне, который в то время был частью Галльской империи - региона, включавшего современную Францию, Бельгию, Испанию и части Германии и Италии. Они отделились от Римской империи во время политической нестабильности примерно с 260 по 274 год н. э., объяснил Ланг. Однако регион, где был обнаружен клад, не был частью Галльской империи.

"Существуют различные варианты, как монеты попали на вражескую территорию Одна из них заключается в том, что Галльская империя пыталась подкупить германскую элиту, чтобы она либо не нападала на них, либо нападала на Римскую империю. Однако почему монеты были спрятаны в горах Вестервальда, где не было никаких известных германских поселений, остается загадкой", - отмечается в материале.

Команда Лэнга надеется проанализировать серебряные фрагменты с помощью сканера компьютерной томографии, чтобы в цифровом виде реконструировать их первоначальную форму. Археологи также планируют сотрудничать с другими исследователями для идентификации остальных монет.

Новости археологии

Археологи раскопали могилу "варвара", который умер на границе Римской империи в четвертом веке нашей эры. Мужчина, которому было около 60 лет, был похоронен 1700 лет назад вместе с ценными вещами, такими как керамика, стеклянная посуда и небольшая расческа с мелкими зубьями. Исследователи обнаружили захоронение во время строительства домов в деревне Герштеттен, в 65 км к востоку от Штутгарта в Германии.

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