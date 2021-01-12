Эксперты еще прошлой осенью предупреждали об уязвимости гаджета.

Пользователи мужских поясов верности Cellmate столкнулись с активностью киберпреступников. Хакеры блокируют устройства и требуют у пользователей выкуп.

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Об этом сообщает xakep.ru. Отмечается, что эксперты еще прошлой осенью предупреждали об уязвимости гаджета компании Qiui, ведь его API оказался абсолютно незащищенным. Это не только могло позволить хакерам удаленно управлять Cellmate, но также помогало получить доступ к информации жертвы, включая данные о местоположении и пароли.

К настоящему моменту все уязвимости должны быть закрыты, и последняя версия приложения Cellmate может считаться безопасной. Однако издание Bleeping Computer сообщает, что приложение явно обновили не все, и мрачные прогнозы специалистов сбываются. Как выяснилось, вскоре после раскрытия информации о проблемах Cellmate хакеры стали атаковать пользователей приложения Qiui Cellmate и блокировать их устройства. За разблокировку у жертв требовали 0,02 биткоина (около 270 долларов по курсу на момент атак, порядка 720 долларов на сегодня).

Отмечается, что преступники не только вымогали деньги у пользователей небезопасных секс-игрушек, но и издевались над своими жертвами. К примеру, после блокировки злоумышленники писали пострадавшим, что использовали магию, чтобы взять под контроль их гаджет. Однако, по данным издания, в итоге никто так и не заплатил хакерам выкуп.

Эксперты группы VXUnderground уже опубликовали исходный код вымогателя ChastityLock. Согласно уже появившемся анализу, вредоносный софт содержит код, который связывается с эндпоинтами API Qiui для извлечения информации о пользователях, отправки сообщений в приложения жертв и добавления друзей.

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Автор: Дмитрий Захаров