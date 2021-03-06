Робот проехал по поверхности Марса первые несколько метров, отлично реагируя на команды создателей.

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") впервые проехался по поверхности Марса.

Об этом сообщается на странице миссии марсохода в Twitter.

Аппарат проехал по поверхности "красной планеты" около пяти метров.

"Сейчас состоялся мой первый тест-драйв на Марсе, пройдено около пяти метров. Вы смотрите на начало следов от моих колес. Еще многое предстоит сделать", - говорится в сообщении.

Как рассказали в NASA, общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов.

Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем. По данным NASA, аппарат отлично реагировал на команды создателей.

"Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. (...) Вы можете видеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо была так счастлива видеть следы колес, а я видела их много", - рассказала сотрудница лаборатории реактивного движения NASA Анаис Зарифян.

В течение следующего марсианского года (687 земных дней) робот должен объехать около 15 км. Его предельная скорость передвижения составляет около 200 метров в сутки.

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Ученые надеются, что он сможет достичь нескольких особенно интересующих их скальных образований в кратере Езеро, где могли остаться следы биологической активности, пишет BBC.

Среди них есть место, которое на спутниковых снимках выглядит как бывшая дельта - структура, образовавшаяся из ила и песка, нанесенных рекой при впадении в водоем.

Предполагается, что на месте кратера несколько миллиардов лет назад было озеро.

Прежде чем отправиться на поиски, Perseverance проведет экспериментальный запуск небольшого вертолета, который был доставлен с ним с Земли.

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Следующие несколько недель марсоход будет совершать небольшие поездки в поисках подходящего места для запуска вертолета и возвращаться на прежнее место стоянки.

Марсоход Perseverance: что известно

19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.

После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: Александр Топчий