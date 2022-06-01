Магнитные бури в июне 2022 / фото ua.depositphotos.com

Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за активностью Солнца. Наша звезда оказывает огромное влияние на планету. В дни повышенной солнечной активности на Земле фиксируют магнитные бури, которые могут быть опасны для систем связи и метеочувствительных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в июне магнитные бури

Магнитные бури в июне / инфографика УНИАН

Мощных и длительных магнитных бурь в июне не ожидается. Повышенная солнечная активность ожидается 1-2 июня, 12-13 июня и 16 июня. Двухдневная магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня. Активность 24 июня будет довольно высокой.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Больше всего магнитные бури влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, беременных женщин. В опасные дни они могут почувстововать следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • пониженное или повышенное давление;
  • боль в сердце;
  • слабость;
  • бессоница;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, нужно придерживаться правил здорового образа жизни за несколько дней до бури.

  1. Откажитесь от жирной, жареной, острой и слишком соленой пищи.
  2. Больше ходите пешком вместо поездки на транспорте.
  3. Замените кофе, алкоголь и энергетики зеленым или травяным чаем.
  4. Чаще проветривайте комнату.
  5. Перед сном принимайте контрастный душ.
  6. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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