Прогноз магнитных бурь на июнь подскажет, какие дни месяца могут быть трудными для метеозависимых людей.

Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за активностью Солнца. Наша звезда оказывает огромное влияние на планету. В дни повышенной солнечной активности на Земле фиксируют магнитные бури, которые могут быть опасны для систем связи и метеочувствительных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в июне магнитные бури

Мощных и длительных магнитных бурь в июне не ожидается. Повышенная солнечная активность ожидается 1-2 июня, 12-13 июня и 16 июня. Двухдневная магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня. Активность 24 июня будет довольно высокой.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Больше всего магнитные бури влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, беременных женщин. В опасные дни они могут почувстововать следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

пониженное или повышенное давление;

боль в сердце;

слабость;

бессоница;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, нужно придерживаться правил здорового образа жизни за несколько дней до бури.

Откажитесь от жирной, жареной, острой и слишком соленой пищи. Больше ходите пешком вместо поездки на транспорте. Замените кофе, алкоголь и энергетики зеленым или травяным чаем. Чаще проветривайте комнату. Перед сном принимайте контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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