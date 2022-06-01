Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за активностью Солнца. Наша звезда оказывает огромное влияние на планету. В дни повышенной солнечной активности на Земле фиксируют магнитные бури, которые могут быть опасны для систем связи и метеочувствительных людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда в июне магнитные бури
Мощных и длительных магнитных бурь в июне не ожидается. Повышенная солнечная активность ожидается 1-2 июня, 12-13 июня и 16 июня. Двухдневная магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня. Активность 24 июня будет довольно высокой.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Больше всего магнитные бури влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, беременных женщин. В опасные дни они могут почувстововать следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- пониженное или повышенное давление;
- боль в сердце;
- слабость;
- бессоница;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, нужно придерживаться правил здорового образа жизни за несколько дней до бури.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой и слишком соленой пищи.
- Больше ходите пешком вместо поездки на транспорте.
- Замените кофе, алкоголь и энергетики зеленым или травяным чаем.
- Чаще проветривайте комнату.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.