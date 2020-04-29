Магнитные бури в мае: когда ждать, как защититься
Что такое магнитная буря
Каждую секунду Солнце выбрасывает в окружающую его среду огромные объемы солнечной энергии, представляющие собой протоны, электроны, плазму и различные излучения.
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Такие солнечные вихри обладают мощной силой и иногда могут оказывать влияние на Землю. Однако магнитное поле нашей планеты оберегает нас от отрицательного влияния солнечных вспышек и нейтрализует удары солнечных всплесков.
Но некоторые вспышки на Солнце настолько сильны и опасны для Земли, что под их влиянием определенный участок магнитного поля нашей планеты деформируется и содрогается. Именно такие явления и называют магнитными бурями.
Магнитные бури в мае
В мае геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину не часто.
Первая и самая мощная в мае магнитна буря будет 5 числа. В это день магнитосфера будет возбуждена, уровень G1, т.е. это будет слабая буря.
Затем вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Они будут значительно слабее, однако метеочувствительные люди все равно могут их ощутить.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:
- накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
- не переедать, отказаться от жирной пищи;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;
- отказаться от интенсивных тренировок;
- больше гулять на свежем воздухе.