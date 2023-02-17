Магнитные бури - это потенциально опасные для здоровья явления, связанные с высокой активностью Солнца. В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и обладателей хронических болезней. Поэтому синоптики и работники солнечных лабораторий заранее предупреждают людей об этих опасных явлениях.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет магнитная буря в феврале 2023
Как сообщает погодный сайт Gismeteo, магнитная буря во второй половине февраля продлится 17 и 18 февраля. Мощность бури 17 февраля будет слабой, 18 числа - средней. 17 февраля самая высокая активность будет днем и вечером, 18 февраля - ночью.
Это последняя магнитная буря в феврале. В остальные дни месяца активность Солнца будет низкой, считают специалисты.
Влияние магнитной бури на здоровье - как защитить организм
Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть самыми разными и зависят от метеочувствительности человека.
Чаще всего встречают такие симптомы: головная боль и головокружение, тошнота, боль в сердце и в мышцах, сильная слабость, бессонница, повышенное давление, раздражительность, обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.
- Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно. Исключите из жизни главные источники стресса.
- Посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком.
- Регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице.
- Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.
- Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда.
- Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.
Придерживайтесь этих несложных правил на период бури, и явление пройдет для вас незаметно.