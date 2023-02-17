На Земле бушует магнитная буря, которая достигнет максимальной мощности в 6 баллов.

Магнитные бури - это потенциально опасные для здоровья явления, связанные с высокой активностью Солнца. В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие метеочувствительных, пожилых людей и обладателей хронических болезней. Поэтому синоптики и работники солнечных лабораторий заранее предупреждают людей об этих опасных явлениях.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря в феврале 2023

Как сообщает погодный сайт Gismeteo, магнитная буря во второй половине февраля продлится 17 и 18 февраля. Мощность бури 17 февраля будет слабой, 18 числа - средней. 17 февраля самая высокая активность будет днем и вечером, 18 февраля - ночью.

Видео дня

Это последняя магнитная буря в феврале. В остальные дни месяца активность Солнца будет низкой, считают специалисты.

Влияние магнитной бури на здоровье - как защитить организм

Симптомы недомогания во время магнитной бури могут быть самыми разными и зависят от метеочувствительности человека.

Чаще всего встречают такие симптомы: головная боль и головокружение, тошнота, боль в сердце и в мышцах, сильная слабость, бессонница, повышенное давление, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно. Исключите из жизни главные источники стресса.

Посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком.

Регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.

Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда.

Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

Придерживайтесь этих несложных правил на период бури, и явление пройдет для вас незаметно.

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