На Солнце зафиксирован выброс темной плазмы, который может спровоцировать магнитную бурю. Такие явления опасны для метеозависимых людей и могут вызывать негативные симптомы. Мы назвали даты ближайшей бури и дали советы для метеозависимых.
Когда магнитные бури в сентябре
Магнитные бури в сентябре 2024 ожидаются трижды. Ближайший такой опасный период наступит в середине месяца.
Как сообщает сайт Space Weather, магнитная буря 10 сентября и 11 сентября вызвана выбросом темной плазмы на Солнце. Удар этой энергии спровоцирует бурю на Земле, а также может вызвать полярные сияния на севере США.
Согласно прогнозу, это достаточно сильная магнитная буря. Её мощность достигнет 6 баллов.
Что нельзя делать во время магнитных бурь
Геомагнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, а также обладателей хронических болезней и беременных женщин. В дни высокой солнечной активности может возникать головная боль, головокружение, боль в суставах и мышцах, тошнота, повышенное давление, слабость, бессонница.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В опасные дни нельзя:
- злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетическими напитками;
- есть жирную, жареную, острую еду, пить газированные напитки;
- перенапрягаться;
- нервничать, участвовать в конфликтах;
- мало двигаться;
- недостаточно спать.
Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача и взять больничный. Заниматься самолечением не стоит.