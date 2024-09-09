Следующие дни сентября могут быть опасны для метеозависимых людей.

На Солнце зафиксирован выброс темной плазмы, который может спровоцировать магнитную бурю. Такие явления опасны для метеозависимых людей и могут вызывать негативные симптомы. Мы назвали даты ближайшей бури и дали советы для метеозависимых.

Когда магнитные бури в сентябре

Магнитные бури в сентябре 2024 ожидаются трижды. Ближайший такой опасный период наступит в середине месяца.

Как сообщает сайт Space Weather, магнитная буря 10 сентября и 11 сентября вызвана выбросом темной плазмы на Солнце. Удар этой энергии спровоцирует бурю на Земле, а также может вызвать полярные сияния на севере США.

Видео дня

Согласно прогнозу, это достаточно сильная магнитная буря. Её мощность достигнет 6 баллов.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Геомагнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, а также обладателей хронических болезней и беременных женщин. В дни высокой солнечной активности может возникать головная боль, головокружение, боль в суставах и мышцах, тошнота, повышенное давление, слабость, бессонница.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В опасные дни нельзя:

злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетическими напитками;

есть жирную, жареную, острую еду, пить газированные напитки;

перенапрягаться;

нервничать, участвовать в конфликтах;

мало двигаться;

недостаточно спать.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача и взять больничный. Заниматься самолечением не стоит.

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