ВОЗ обновит протоколы лечения COVID-19 после "прорыва" в исследовании вакцины

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечения пациентов с отеком мозга.

Всемирная организация здравоохранения изменит протоколы лечения инфицированных COVID-19 после того, как констатировала успех в тестировании оксфордскими учеными вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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Обновленные правила должны показать результаты клинических испытаний Дексаметазона в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщал УНИАН, ВОЗ приветствовала результаты исследования Дексаметазона оксфордскими учеными, что может помочь в лечении пациентов со сложной формой коронавируса.

Согласно выводам исследования, употребление Дексаметазона способствовало уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечения пациентов с отеком мозга.

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