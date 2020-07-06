Хаббл сделал снимок невероятно быстрой галактики

Эта галактика находится в созвездии Скульптор и движется в направлении от Млечного пути.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики, которая движется с невероятно большой скоростью.

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Фото размещено на официальном сайте обсерватории.

На снимке показана спиральная галактика NGC 7513. Расположенная на расстоянии около 60 миллионов световых лет, она находится в созвездии Скульптора в южном полушарии.

Как сообщается, эта галактика движется с поразительной скоростью - 1564 километра в секунду. И она движется в направлении от нас. Для сравнения, Земля вращается вокруг Солнца со скоростью около 30 километров в секунду.

В то время как некоторые галактики, такие как Млечный Путь и галактика Андромеды, оказываются в гравитационном притяжении друг друга и в конечном итоге сливаются вместе, подавляющее большинство галактик в нашей Вселенной, похоже, удаляются друг от друга. Это явление связано с расширением Вселенной.

Как сообщал УНИАН, ранее ученым удалось получить изображение "тени летучей мыши" с помощью телескопа Хаббл.

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