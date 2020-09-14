Новый алгоритм может проверять, выполняют ли люди меры профилактики во время пандемии, но у технологии есть определенные риски.

Публично стыдить людей за отказ одевать маску начали чуть ли не с появлением самой пандемии COVID-19. Еще в феврале некоторые провинции в Китае сделали маски обязательными в общественных местах. Вскоре после того появились сообщения в СМИ о том, что жители этих регионов и полиция начали наказывать людей, которые не выполняли требование. Позже это явление стало глобальным.

Когда Акаш Такиар узнал, что китайские преследования людей без масок перестали быть сугубо проблемой Китая, он задумался, может ли его IТ-компания LeewayHertz предложить более мирное решение. Об этом пишет National Geographic.

Читайте такжеСамодельные маски из хлопка защищают от коронавируса на 99,9% - исследованиеТакиар осознавал важность использования масок для сокращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Но ему не понравилась идея оставить контроль за надлежащим использованием масок самим гражданам. Поэтому разработчик хотел создать компьютерную программу, которая могла посмотреть на изображение и установить, в масках ли люди на нем или нет.

Его компания с главным офисом в Сан-Франциско теперь среди целого ряда разработчиков технологии распознавания масок. Эта технология должна стать автоматизированным способом проверки, люди носят маски ради борьбы с коронавирусом. До этого времени маски сбивали с толку системы распознавания лиц. Но новые инструменты машинного самообучения можно использовать в частных или общественных местах для оценки уровня выполнения карантинных требований, чтобы люди не прибегали к ненужной агрессии.

National Geographic пишет, что в 34 американских штатах и ​​округе Колумбия маски нужно обязательно носить во всех общественных местах: как на улице, так и в помещении. Но выполнение этих требований до сих пор не лучше и зависит от многих факторов: от личных политических взглядов до финансовой возможности покупать маски. Но люди, которые отказывались носить маски, почти никогда не имели дело с последствиями. Лишь в нескольких случаях в штатах Невада, Луизиана и Индиана полиция арестовывала людей за отказ надевать маски в помещении.

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Для компаний, которые возвращают работников на рабочие места в помещениях, несоблюдение профилактических мероприятий во время пандемии может создать серьезную угрозу заражения. Такиар отмечает, что условная фирма может понести большие убытки, если ее работник с COVID-19 в мягкой форме без симптомов просто пришел на работу без маски.

Но, как отмечает Дебра Раджи из Института AI Now при Нью-Йоркском университете, данные о лице людей такие же точные, как и отпечатки пальцев. Поэтому люди, у которых были сомнения по использованию технологий распознавания лиц, теперь сомневаются и в том, стоит ли распознавать маски.

Как компьютер обнаруживает маску на лице?

Современное программное обеспечение для распознавания лиц изучает черты вокруг глаз, носа, губ и ушей. Эти черты оно сравнивает с фото из доступной базы данных. Маска мешает работе такой технологии. Многие современные системы столкнулись с этой проблемой, а некоторые даже смогли решить ее. Например, система FaceID от Apple недавно получила обновление, которое позволяет ей определить, человек в маске или нет. Она быстро определяет, что рот и нос прикрыты. Поэтому iPhone сразу же предлагает пользователю разблокировать экран с помощью пароля вручную, а не снимать маску.

Читайте такжеNature: Больных COVID-19 учеников начальной школы будет трудно обнаружитьРазработчики утверждают, что программное обеспечение для обнаружения масок теоретически обходит проблемы, связанные с приватностью. Потому что программа не устанавливает личность человека. Такие системы "тренируются" на двух наборах изображений: один учит алгоритм распознавать лица в целом, а другой - находить маску на нем. Алгоритм машинного самообучения никоим образом не определяет, кому принадлежит лицо на изображении.

Компании, которые занимаются разработкой систем распознавания масок, говорят, что они хотели бы добиться широкого использования своих технологий. Ведь они могли бы помочь гарантировать соблюдение людьми мер безопасности во время пандемии коронавируса.

"Если мы сможем подсчитать количество людей, которые выполняют требования относительно масок, тогда можно оценивать политику и рассматривать необходимость новых мер по усилению их использования. Или если люди устают от COVID-19 и начинают игнорировать маски, тогда понадобится большая публичность, чтобы проинформировать их об угрозах", - сказал Алан Дескоинс из компании Tryolabs, которая базируется в Уругвае и тоже разрабатывает программу по распознаванию масок.

National Geographic пишет, что алгоритм компании LeewayHertz можно использовать в реальном времени и интегрировать в системы видеонаблюдения (CCTV). Система выделяет изображения и делит их на две категории: на тех, на которых люди в масках и на которых люди без них. Сейчас технология LeewayHertz работает в разных местах в США и Европе. Рестораны и гостиницы используют ее для проверки, носит ли персонал маски.

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По словам Таикара, разработка его компании также работает в одном из аэропортов в США. Он убежден, что это программное обеспечение без проблем могут использовать частные компании. Но применение в общественных местах - совсем другой вопрос.

"Если вы на Таймс-Сквер и там никто не соблюдает социальное дистанцирования, что вы сделаете с этими данными?" - говорит разработчик.

Джеймс Льюис, который возглавляет Программу политики в отношении технологий в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что распознавание масок будет полезным во время пандемии коронавируса. Но его тревожит отсутствие правил, определяющих использование таких данных.

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Перевод: Лесь Дымань