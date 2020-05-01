Ученые выяснили, какой витамин поможет в борьбе с COVID-19

Это исследование напоминает, насколько здоровье и болезни являются сложными и зависят от многих факторов образа жизни.

Ученые связывают высокий уровень смертности от коронавируса в Европе с недостатком витамина D.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, передает Science alert.

Ученые проанализировали средний уровень витамина D среди инфицированных 20 европейских стран, а затем сравнили цифры по относительному количеству смертей в каждой стране.

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Обычный статистический тест показал, что между показателями существует достаточно четкая и убедительная корреляция. Так, в группах с более низким уровнем этого витамина происходило больше летальных случаев.

Но это дополняет работы понадежнее, где указывалось, что здоровый уровень витамина D может снизить риск респираторных заболеваний, в частности гриппа, туберкулеза, а также астмы у детей.

Витамин D содержится в грибах и рыбе. Кроме того, этот витамин поддерживает уровень кальция в костях. Исследователи отмечают, что важную роль он выполняет еще и в функционировании иммунной системы.

Это исследование напоминает, насколько здоровье и болезни являются сложными и зависят от многих факторов образа жизни. Но также важно интерпретировать подобные свидетельства как часть одного большого научного разговора.

Однако пока рано давать какие-либо рекомендации до появления новых доказательств, замечают авторы.