Согласно общеизвестным данным, коридором затмений называется промежуток между лунным и солнечным затмением или наоборот. Будущей осенью коридор откроется солнечным затмением 25 октября и завершится лунным затмением 8 ноября. УНИАН подробно расскажет, что принесет с собой коридор затмений 2022.
- Коридор затмений 2022 - влияние на человека
- Когда лунное затмение в 2022 году - дата
- Когда затмение солнца 2022 - дата
- Коридор затмений 2022: что нельзя делать
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.
Коридор затмений 2022 - влияние на человека
Принято считать, что коридор затмений - это время серьезных трансформаций для людей. Особенно астрологи выделяют представителей огненных знаков Зодиака - Львов, Стрельцов и Овнов - у них жизнь поменяется сильнее остальных.
Люди, уверенные в себе, получат тысячу возможностей от Вселенной, будут быстро двигаться вперед к своим мечтам и реализовывать абсолютно все свои желания. А вот те, у кого есть сомнения в правильности их пути, получат подсказки, которые важно вовремя растолковать. Кроме того, коридор лунных и солнечных затмений поможет вам понять, в какую именно сторону лучше направить свою энергию.
Когда лунное затмение в 2022 году - дата
Осеннее лунное затмение наступит 8 ноября в 13:02по Киеву на оси Телец - Скорпион. Это время, когда пора решать все наболевшие вопросы и закрывать двери в прошлую жизнь. Если вас держит что-то, что мешает вам двигаться дальше - затмение Луны поможет разобраться с проблемой.
Влияние земного спутника, оказавшегося в тени, привлечет перемены в вашу судьбу. Главное, что вы должны сделать - проанализировать себя, свои чувства, желания и поведение. Чем жестче будет самоанализ - тем приятнее и ощутимее результат.
Когда затмение солнца 2022 - дата
Первое осеннее солнечное затмение случится 25 октября в 13:49 по Киеву. Эзотерики называют этот период развитием творческого начала. Если вам кажется, что в вашей жизни (профессиональной, творческой или личной) наступил застой, то солнечное затмение в октябре откроет для вас многие, ранее неизведанные, возможности.
Коридор затмений 2022: что нельзя делать
В силу того, что лунные и солнечные затмения всегда сопровождаются серьезными трансформациями, в этот период лучше отказаться от:
- заключения важных сделок;
- подписания каких-либо бумаг;
- смены места работы;
- переездов;
- начала новых отношений.
Вы должны сконцентрироваться на ощущениях внутри себя, лучше - взять отпуск и подумать, чего на самом деле вы хотите от жизни. Если вы правильно используете свою энергию, перестанете концентрироваться на негативе, а начнете прислушиваться к своему внутреннему голосу, то все ответы на вопросы придут к вам сами собой.