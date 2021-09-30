Благотворительной программе Vodafone "Доброе дело в подарок" исполняется 10 лет. Ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, компания поделилась результатами благотворительной инициативы и запустила TikTok челлендж для привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистым заболеваниям.

За 10 лет благотворительной программы Vodafone "Доброе дело в подарок" спасено 205 детских сердец, перечислено 15 млн. гривен на операции детям и покупку оборудования для детского отделения Института Сердца. Участие в проекте приняли более 3 млн. клиентов Vodafone, которые обменяли бонусы на Доброе дело в рамках программы лояльности Vodafone Bonus.

Идея благотворительного проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной операции по устранению врожденного порока сердца. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.

Также клиенты Vodafone получили возможность присоединиться к программе, направляя на благотворительность накопленные бонусы по программе лояльности Vodafone Bonus.

Благотворительная программа "Доброе дело в подарок" реализуется в партнерстве с Институтом Сердца МОЗ Украины и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Для привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний 29 сентября – ко Всемирному дню сердца - Vodafone Украина запускает #ТукТук челлендж в TikTok и призывает каждого прислушиваться к своему сердцу и беречь его.

Vodafone предлагает снять видео о самых эмоциональных моментах своей жизни, когда сердце начинает биться чаще. За каждое снятое видео оператор перечисляет 100 гривен на операции детям по устранению врожденного порока сердца.

Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо зайти на страницу проекта Vodafone_TukTuk в TikTok, или перейти по ссылке https://vm.tiktok.com/ZMRWqsWck/, снять видео под оригинальный трек Vodafone с битом сердца и опубликовать на своей странице, отметив страницу проекта Vodafone_TukTuk, либо оставив хештеги в описании - #TукTукChallenge, #TукTукVodafone.

Автор: Григорий Бондарь