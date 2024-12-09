По словам исследователей, именно кометы могли способствовать образованию воды на планете.

Многих людей интересует вопрос, откуда на Земле взялись океаны. В частности дискуссия о том, что вода могла появиться на нашей планете благодаря кометам, которые ударялись о ее поверхность, возобновилась после нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, пишет Forbes.

В частности, в этом исследовании ученые изучают комету 67P/Чурюмова-Герасименко, которую миссия Европейского космического агентства "Розетта" посетила в 2014 году.

В статье говорится о том, что вода 67P может быть схожей с океанами Земли, благодаря чему комета становится вероятным источником воды для нашей планеты.

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"Этот новый вывод ставит под сомнение предыдущие результаты и усиливает аргументацию в пользу того, что кометы семейства Юпитера - короткопериодические кометы, которые вращаются вокруг Солнца менее чем за 20 лет, - могли иметь решающее значение в поставках воды на раннюю Землю. Новое статистическое исследование противоречит предыдущему выводу, сделанному в 2014 году, который исключал эту связь", - отмечается в материале.

Понимание происхождения воды на Земле является главным для разгадки того, как зародилась жизнь и почему она не существовала на других планетах Солнечной системы.

В частности, в июле исследователи предположили, что "темные кометы" могли играть главную роль в принесении воды на Землю. Эти кометы могли способствовать образованию океанов Земли из-за столкновения во время формирования планеты, считают авторы исследования.

В свою очередь в июне 2023 года вышла статья о том, что водоносные астероиды из внешних регионов астероидного пояса доставили на Землю большое количество воды. По словам исследователей, вода в углеродных хондритных метеоритах подобна воде в океанах Земли.

Кроме того, ученые обнаружили гидратированные минералы на таких астероидах, как Итокава и Рюгу, их образцы были найдены миссиями Hayabusa и Hayabusa 2.

В то же время теория о том, что кометы и астероиды доставили воду на Землю после формирования планеты является противоречивой. В исследовании 2023 года говорится о том, что вода на Земле могла появиться еще до образования Солнца.

"Ученые обнаружили по меньшей мере в 1200 раз больше воды, чем во всех океанах Земли, вокруг протозори - очень молодой звезды на ранних стадиях своей эволюции, удаленной от нас на 1 305 световых лет в созвездии Ориона. Это первое в истории открытие древнего межзвездного льда вокруг молодой звезды свидетельствует о том, что значительная часть воды на Земле происходит из межзвездного пространства - и означает, что вода более распространена в планетарных системах, чем считалось ранее, что потенциально увеличивает вероятность существования жизни где-то во Вселенной", - подчеркнули в Forbes.

Другие научные исследования

Ранее ученые обнаружили новую опасность, которая угрожает миллионам людей в мире. В частности ученые установили связь между загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами, и риском развития деменции. Поэтому они пришли к выводу, что плохая окружающая среда опасна не только для здоровья легких, но и для ума людей.

Также стало известно, что ученые раскрыли новые факты о самом старом изображении космоса. Речь идет об артефакте возрастом 3600 лет, который называется "Небесный диск Туманности".

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