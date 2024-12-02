Такой артефакт был найден в немецком городе Небра в 1999 году.

Недавно исследователи открыли больше информации об артефакте возрастом 3600 лет "Небесный диск Туманности", который признан древнейшим известным изображением космоса, пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Благодаря таким открытиям люди больше узнали об этом древнем бронзовом диске. Впервые он был найден в Небри (Германия) в 1999 году. Он имеет более 30 см в диаметре и несколько миллиметров толщиной.

Отмечается, что ученые изучают этот диск в течение многих лет. Также он внесен в реестр ЮНЕСКО "Память мира". В то же время в новом исследовании говорится о том, как именно был создан диск и что этот процесс был на самом деле "сложным".

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Ученые использовали современный металлографический анализ, чтобы показать, что диск был создан с помощью сложной техники теплой ковки. Результаты исследования свидетельствуют о том, что мастера раннего бронзового века были хорошими литейщиками и имели исключительное мастерство владения передовыми технологиями обработки бронзы.

Также во время работы медник Герберт Бауэр создал копию Небесного диска, благодаря чему удалось понять, что оригинальный артефакт требовал меньшего количества процессов ковки, чем репродукция. Поэтому ученые поняли, что оригинальная литая заготовка была больше и тоньше.

"То, что исследования продолжают давать такие фундаментальные новые результаты более чем через 20 лет после находки Небесного диска, не только еще раз демонстрирует чрезвычайный характер этой находки века, но и то, насколько высокоразвитым было искусство обработки металла уже в эпоху ранней бронзы", - отметил государственный археолог профессор, доктор Гаральд Меллер.

Известно, что небесный диск "Небра" украшен золотыми узорами, на которых изображены солнце, луна и звезды. Такой артефакт относят к унетицкой культуре, которая стала популярной в Центральной Европе во время эпохи бронзового века.

В свою очередь в отчете Archaeology Magazine отмечается, что Небесный диск был центральным элементом сельскохозяйственных и ритуальных практик унетицкой культуры. Скорее всего, его использовали как астрономический инструмент и символ космического порядка.

"Его создание в четыре отдельных этапа и последующее захоронение как ритуальное жертвоприношение подчеркивает его культурное и духовное значение", - добавили в материале.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, на Юпитере продолжают появляться темные овалы размером с Землю. Такой случай обнаружения темных овалов стал не первым, ведь такое явление было зафиксировано в конце 1990-х годов и космическим кораблем NASA в 2000 году.

Также исследователи рассказали, как Средиземное море смогло восстановиться после того, как шесть миллионов лет назад оно потеряло почти всю воду из-за Мессинского кризиса солености.

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