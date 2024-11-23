Десятилетиями ученых смущала зона слабой гравитации посреди океана.

Пока Средиземное море находится на грани высыхания, ученые нашли объяснение загадочной "гравитационной дыры" в Индийском океане, которая десятилетиями не давала покоя ученым. Об этом сообщает Live Science.

"Гравитационная дыра" в Индийском океане охватывает площадь около 3,1 миллиона квадратных километров в 1200 км к юго-западу от Индии. В этом районе настолько слабое гравитационное притяжение, что уровень моря там на 106 метров ниже, чем где-либо на Земле.

Обнаруженная в 1948 году "гравитационная дыра" оставалась загадкой до недавнего времени. Различные теории пытались объяснить ее существование, но только сейчас появилась правдоподобная версия.

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Группа исследователей, используя 19 компьютерных моделей, проанализировала движение мантии Земли и тектонических плит за последние 140 миллионов лет и разобрала сценарии, которые приводят к появлению "гравитационной дыры".

Исследование показало, что гравитационная дыра в Индийском океане образовалась после гибели древнего океана под названием Тетис, который существовал между суперконтинентами Лавразия и Гондвана. Тетис лежал на куске земной коры, который проскользнул под Евразийскую плиту во время распада Гондваны 180 миллионов лет назад. Когда это произошло, куски земной коры погрузились глубоко в мантию.

Примерно 20 миллионов лет назад, когда эти фрагменты попали в самые низкие части мантии, они вытеснили материал высокой плотности, происходящий от "африканского пятна" - компактного пузыря кристаллизованной магмы, который находится под Африкой. Столбы магмы низкой плотности поднимались, чтобы заменить плотный материал, уменьшая общую массу региона и ослабляя его гравитацию.

Ученым еще предстоит подтвердить эти моделирования другими данными, но исследователи все больше осознают, что земная магма полна странных вкраплений, которые считались давно исчезнувшими.

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