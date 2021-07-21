На YouTube-канале Агентства УНИАН 27 июля 2021 пройдет вебинар на тему "Как получать больше поискового трафика. Советы специалиста Google".

Отвечать на вопросы будет эксперт по качеству поиска Google и экс-комьюнити-менеджер Справочного форума для вебмастеров Андрей Липатцев.

Он расскажет, как создать и развивать информационный сайт, который будет нравиться пользователям и получать поисковый трафик. Также Андрей раскроет главные тренды 2021 года и даст ценные советы по прожвижению сайта в поисковых системах.

Вебинар будет длиться с 16:10 до 17:45 по киевскому времени.

Комментарии и вопросы эксперту можно оставлять в комментариях под видео и данной новостью.

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Автор: Андрей Софин