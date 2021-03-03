До этого он заявлял о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск создает новый город в Техасе.

Читайте такжеИлон Маск объявил конкурс на $100 миллионов за изобретениеПо информации Bloomberg, речь идет о переименовании деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

«Создаю город Starbase, Техас», - написал Маск в Twitter.

В июле 2020 года Илон Маск сообщил, что Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин в Техасе. До этого он заявлял о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН