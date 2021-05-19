Искусственный интеллект может распознать 288 состояний кожи, ногтей и волос, анализируя фото и ответы.

Компания Google представила приложение, которое использует искусственный интеллект для того, чтобы помочь людям определить состояние их кожи, волос и ногтей. Инструмент планируют в тестовом формате запустить до конца 2021.

Как сообщают в блоге Google, в основном люди, у которых возникают проблемы с кожей, ногтями и волосами, гуглят симптомы — каждый год в Google фиксируют почти 10 миллиардов поисковых запросов, связанных с этими вопросами.

Читайте такжеApple и Google выпустили программу, уведомляющую о риске заражения Covid-19

Разработчики считают, что более эффективно использовать приложение с искусственным интеллектом для понимания того, что произошло с вашей кожей, ногтями и волосами, чем пытаться описать словами симптомы.

В приложении люди должны сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. Затем необходимо ответить на вопросы, например, о типе кожи, других симптомах, как давно возникла проблема и тому подобное.

Искусственный интеллект может распознать 288 состояний кожи, ногтей и волос, анализируя фото и ответы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко