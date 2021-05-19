Новая версия Android претерпела, по заявлению разработчиков, крупнейшее обновление дизайна в истории.

Американская корпорация Google на конференции разработчиков I/O представила бета-версию мобильной операционной системы Android 12.

Google заявила, что операционная система Android установлена на 3 млрд активных устройств по всему миру.

Новая версия Android претерпела, по заявлению разработчиков, крупнейшее обновление дизайна в истории. Все иконки и уведомления сменили оформление, цветовая палитра сменилась на пастельную, анимации стали плавнее, а кнопки — более крупными и круглыми. Цвет элементов интерфейса можно будет менять в соответствии в обоями.

Читайте такжеВ Google Earth появились 3D-таймлапсы: можно смотреть, как менялся мир за 37 летБлагодаря новым настройкам приватности теперь при использовании камеры или микрофона будет отображаться зеленый значок в правой части крана. Звук и видео можно будет отключить в быстрых настройках, а вместо точной геолокации можно будет показывать примерную. Финальную версию Android 12 планируется выпустить осенью 2021 года.

Кроме этого компания анонсировала новые настройки приватности, объединение операционных систем для смарт-часов Wear OS и Samsung Tizen, а также новые технологии и обновления сервисов.

Основанная на Android платформа Wear OS (бывшее название — Android Wear) будет объединена с версией системы Tizen для смарт-часов Samsung. Новая платформа, по заявлению разработчиков, позволит увеличить время работы от батареи и ускорить загрузку приложений на 30%. В новой системе появятся плавные анимации, а переключаться между приложениями теперь можно будет по двойному нажатию на кнопку, передает kommersant.

Google анонсировала технологию LaMDA — продвинутый искусственный интеллект, который учитывает контекст во время разговора. Google Фото сможет делать анимированные фотографии из обычных, а также откладывать снимки в отдельную «закрытую» папку с паролем. Менеджер паролей Google будет не только уведомлять о взломанных сайтах и утекших данных, но и позволит сразу перейти на страницу смены пароля.

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Автор: Ирина Погорелая