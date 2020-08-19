Ученые с помощью генной терапии смогли почти полностью излечить герпес
Ученые с помощью новой терапии смогли уничтожить у подопытных мышей более 90% вируса герпеса, который прятался в нервных клетках.
Читайте такжеВ Китае впервые в мире провели операцию по редактированию генома эмбрионаКак пишет naked-science.ru, в 2016-м технология генной модификации CRISPR смогла отключить 2-4% вирусов HSV-1. Теперь же усовершенствованный метод уничтожил около 100%.
Отмечается, что для обнаружения и разрезания вирусной ДНК ученые использовали ферменты, способные проделывать это с высочайшей точностью.
Герпес: основная информация о заболевании
Герпес – это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках.
После попадания в организм, вирус герпеса в течение 2-10 дней никак себя не проявляет. После этого на коже появляется скопление мельчайших белых пузырьков, сливающихся друг с другом. Они провоцируют зуд и легкое покалывание.
Другие симптомы:
- головная боль;
- общая слабость в теле;
- повышение температуры.
В очень редких случаях может развиться герпетический менингит, характеризующийся воспалением мозга.
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