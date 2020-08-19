цей матеріал доступний українською

Ученые с помощью генной терапии смогли почти полностью излечить герпес

16:23, 19 августа 2020
Наука и IT
105 0
По оценкам ВОЗ, герпесом заражены около 3,7 миллиарда человек  / фото ua.depositphotos.com

Читайте такжеВ Китае впервые в мире провели операцию по редактированию генома эмбрионаКак пишет naked-science.ru, в 2016-м технология генной модификации CRISPR смогла отключить 2-4% вирусов HSV-1. Теперь же усовершенствованный метод уничтожил около 100%.

Отмечается, что для обнаружения и разрезания вирусной ДНК ученые использовали ферменты, способные проделывать это с высочайшей точностью. 

Герпес: основная информация о заболевании

Герпес – это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках.

После попадания в организм, вирус герпеса в течение 2-10 дней никак себя не проявляет. После этого на коже появляется скопление мельчайших белых пузырьков, сливающихся друг с другом. Они провоцируют зуд и легкое покалывание.

Другие симптомы:

  • головная боль;
  • общая слабость в теле;
  • повышение температуры.

В очень редких случаях может развиться герпетический менингит, характеризующийся воспалением мозга.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter