Ученые с помощью генной терапии смогли почти полностью излечить герпес

Для обнаружения и разрезания вирусной ДНК использовали специальные ферменты.

Ученые с помощью новой терапии смогли уничтожить у подопытных мышей более 90% вируса герпеса, который прятался в нервных клетках.

Читайте такжеВ Китае впервые в мире провели операцию по редактированию генома эмбрионаКак пишет naked-science.ru, в 2016-м технология генной модификации CRISPR смогла отключить 2-4% вирусов HSV-1. Теперь же усовершенствованный метод уничтожил около 100%.

Отмечается, что для обнаружения и разрезания вирусной ДНК ученые использовали ферменты, способные проделывать это с высочайшей точностью.

Герпес: основная информация о заболевании

Герпес – это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках.

После попадания в организм, вирус герпеса в течение 2-10 дней никак себя не проявляет. После этого на коже появляется скопление мельчайших белых пузырьков, сливающихся друг с другом. Они провоцируют зуд и легкое покалывание.

Другие симптомы:

головная боль;

общая слабость в теле;

повышение температуры.

В очень редких случаях может развиться герпетический менингит, характеризующийся воспалением мозга.

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Автор: Катерина Шварц