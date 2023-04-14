Это одна из самых амбициозных миссий ЕКА. Ее стоимость составила 1,6 млрд евро.

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит зонд к Юпитеру для изучения его спутников и установления того, есть ли там условия для возникновения жизни.

Как отмечает Би-би-си, это очень амбициозная миссия ЕКА под названием Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Ее стоимость составила 1,6 млрд евро. Сам зонд оснащен 10 прибороами: это камеры, радар для сканирования рельефа под поверхностью небесных тел и лидар - прибор для создания трехмерных карт рельефа поверхности. Один из самых главных приборов - магнитометр, который специально создали в Великобритании.

Цель миссии состоит в установлении того, есть ли на лунах Каллисто, Европа и Ганимед условия для появления хоть простейших форм жизни. При этом в задачу Juice не входит выявлене самой жизни.

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Ракета Ariane-5 с зондом на борту стартует с космодрома во Французской Гвиане. Путь к газовому гиганту и его спутникам составит восемь лет. Чтобы отправить Juice напрямую к Юпитеру, у ракеты не хватит энергии. Поэтому она выведет зонд на траекторию во внутренней части Солнечной системы, откуда, воспользовавшись для разгона гравитацией Земли и Венеры, он полетит к крупнейшей планете этой системы.

При успешном пути зонд доберется до газового гиганта в июле 2031 года. После чего несколько лет Juice будет вращаться вокруг Юпитера, совершая близкие облеты его лун, время от времени приближаясь к их поверхности на 400 км, затем в 2034 году он выйдет на орбиту вокруг Ганимеда. Ожидается, данные с Ганимеда будут довольно подробными. А в 2035 году миссия закончится.

Исследования космоса

Астрономы нашли "теплую" планету, масса которой вдвое больше Юпитера. Она вращается вокруг далекой карликовой звезды.

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией по лунным программам.

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