Сегодня, 15 января, отмечается 20-летие сайта Википедия. Википедия - это свободная интернет-энциклопедия. Статьи на сайте пишутся добровольцами. Главные принципы ресурса - беспристрастность и объективность. Все статьи на ресурсе должны иметь ссылки на авторитетные источники. В настоящее время свободная энциклопедия насчитывает более 55 млн статей на 314 языках, написанных редакторами-добровольцами.

История создания ресурса

Энциклопедия появилась 15 января 2001 года как часть бесплатной англоязычной энциклопедии Нупедии. Ее основали Джимми Уэйлс, CEO Bomis, и Ларри Сэнгер, главный редактор Нупедии. Изначально Википедия использовалась лишь для предварительной обработки материала для Нупедии.

Первые материалы писали авторы Нупедии. К концу первого года существования Википедия насчитывала уже около 20 тысяч статей на 18 языках. В 2003 году был создан благотворительный фонд Wikimedia Foundation, который по сей день управляет работой проекта. С тех пор информация в энциклопедию добавлялась энтузиастами, а сам сайт существовал на благотворительные пожертвования.

Интересные факты о Википедии

Википедия является не только авторитетным источником информации для многих людей, но также во многом превосходит существующие энциклопедии. В 2016 году ученые из Гарварда заявили, что статьи в Википедии более нейтральные, чем в авторитетной энциклопедии "Британнике".

В 2019 году выяснилось, что более 60 тысяч статей в шотландской английской версии созданы одним американским подростком, который не владеет языком.

Страница Википедии, которая редактировалась чаще всего, это английская статья про 43 президента США Джорджа Буша-младшего. Ее правили 45,862 раза.

Больше всего материалов (30 %) на Википедии относится к тематике "Культура и искусство". На втором месте (15%) - "Биографии и личности", на третьем (14%) - тематика - "География и места".

Энциклопедия получает от 25 до 60 тысяч запросов от пользователей в секунду.

В 2006 году несколько членов Конгресса США были пойманы на редактировании статей на Википедии о себе, чтобы выставить себя в лучшем свете. Из-за этого инцидента в течение недели весь Конгресс США был заблокирован в Википедии.

На ресурсе присутствуют тексты на более чем 300 языках мира. Большинство статей на редких языках - это не переводы, а самостоятельный материал.

На сайте содержится список необычных статей, который составили пользователи энциклопедии. Эти статьи считаются либо не вписывающимися в формат Википедии, либо несерьезными и причудливыми.

Википедия является первым сайтом в поисковой выдаче по многим поисковым запросам и пятым самым посещаемым сайтом в мире. Сайт считается самым популярным и крупным справочником на планете.

В 2006 году на ресурсе было создано более 6 тысяч статей на несуществующем "сибирском" языке, который являлся смесью региональных русских говоров и мата. На этом языке было написано больше статей, чем на узбекском и белорусском. Лишь спустя год раздел был замечен и удален.

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Автор: Екатерина Пулатова