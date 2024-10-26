По словам исследователей, это первый случай, когда человек, описанный в таких исторических текстах, был действительно найден.

Исследователи подтвердили, что найденные скелетные останки в колодце норвежского замка Сверресборг, принадлежат воину средневековой саги, которая была написана более 800 лет назад. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале iScience, передает CNN.

В 800-летней саге о Сверрире, которая рассказывает о реальном короле Сверре Сигурдссоне, говорится о том, что во время военного нападения на центральную Норвегию в 1197 году в колодец выбросили тело мертвеца, которого позже прозвали "Человек-колодец".

В тексте говорится о том, что, скорее всего, нападавшие бросили тело в колодец, чтобы отравить источник воды для местных жителей, но в саге больше ничего не сообщается об этом человеке или о том, кем он был.

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Впервые ученые обнаружили кости в колодце замка в 1938 году, но тогда им удалось провести только визуальный анализ. Однако сейчас ученые имеют целый ряд аналитических методов, среди которых генетическое секвенирование и радиоуглеродное датирование.

"Это первый случай, когда человек, описанный в этих исторических текстах, был на самом деле найден. Таких средневековых и древних останков много по всей Европе, и они все чаще изучаются с помощью геномных методов", - отметил соавтор исследования Майкл Д. Мартин, профессор кафедры естественной истории в Университетском музее Норвежского университета науки и техники в Тронхейме.

В то же время в тексте саги упоминается лишь один момент о "Колодезном человеке":

"Они взяли мертвого человека и бросили его в колодец, а затем засыпали его камнями".

Исследования, которые провели вместе с более поздними раскопками, показали, что кости принадлежали мужчине, которому на момент смерти было от 30 до 40 лет. Авторы исследования считают, что причиной его смерти, вероятно, стали травма от удара тупым предметом в задней части черепа, а также два острых разреза на черепе.

Также ведущий автор исследования доктор Мартин Эллегаард Норвежского университета науки и технологий использовал для изучения остатков образец зуба, благодаря чему удалось понять, что мужчина имел средний оттенок кожи, голубые глаза и светлые или светло-коричневые волосы.

"Самой большой неожиданностью для всех нас было то, что "Человек-колодец" происходил не из местного населения, а скорее то, что его родословная достигала определенного региона на юге Норвегии. Это свидетельствует о том, что армия осаждающих бросила в колодец одного из своих погибших", - добавил Мартин.

Отмечается, что "Сага о Сверрире" описывает события периода борьбы за власть в Норвегии после смерти короля Сигурда Муна, которого убил его же брат. Король Сверрир, который называл себя сыном Сигурда, стал главой армии "Биркебейнер" - воинов, которые из-за своей бедности носили обувь из березовой коры. Их врагами были Баглеры - сторонники католической церкви.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, под городом Петра археологи нашли тайную гробницу, которая пролежала неподвижно 2 тысячи лет. В частности, в этой гробнице обнаружили останки 12 древних скелетов и чашу, которая напоминает Святой Грааль.

Также сообщалось, что археологи нашли самую старую бутылку вина в мире, которая содержала кремированные кости мужчины. Таким образом содержимое бутылки отражает гендерное разделение в погребальных обрядах римского общества.

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