Ученые рассказали, в чем опасность общественных туалетов во время пандемии и как уменьшить риски.

Американские ученые рекомендуют во время пандемии покидать общественный туалет как можно скорее после использования. Заходить туда без маски категорически не рекомендуется.

Как пишет 24 канал со ссылкой на AIP, коронавирус распространяется преимущественно через респираторные капли, которые образуются при чихании, кашле, разговоре или дыхании. Однако ученые предположили, что могут быть и альтернативные пути передачи патогена, в том числе – через смыв унитаза.

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Ученые провели серию тестов, в ходе которых проанализировали распространение аэрозольных капель, которые образуются при смывании воды в унитазе или писсуаре в общественном туалете. Используя специальный счетчик частиц для измерения размера и количества капель, исследователи обнаружили:

капли поднимаются на высоту до 1,5 метров в течение 20 секунд после нажатия кнопки смыва;

небольшое количество капель попадало даже когда крышка унитаза была закрыта. Ученые предположили, что они могут выходить через зазор между крышкой и стульчаком.

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"Примерно после трех часов испытаний, которые включают более 100 смывов, мы увидели существенное увеличение измеренных уровней аэрозолей в окружающей среде. Общее количество капель, образовавшихся в каждом испытании, достигло десятков тысяч", – сообщили авторы исследования.

По мнению ученых, высокая проходимость, закрытое пространство в кабинках вместе с некачественной вентиляцией могут создавать в общественных туалетах настоящие рассадники инфекции. Поэтому очень важно заходить в туалет только в маске и оставлять его как можно скорее после использования.

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Автор: Виктория Гордиенко