До конца октября Apple представит новый моноблочный компьютер

Разрешение экрана моноблочного компьютера составит 5120*2880 пикселей.

В основу компьютера ляжет процессор Intel Haswell и графика AMD.

Об этом среди прочих новостей сообщает в видеоблоге Danila Kulesha.

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Также блоггер сообщает, что в новом поколении iPhone по популярности, не смотря на прогнозы, лидирует модель с экраном 5,5 дюйма с 60% продаж. Остальные 40% приходятся на iPhone 6 с экраном 4,7 дюйма.