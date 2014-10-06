До конца октября Apple представит новый моноблочный компьютер
13:07, 06 октября 2014Наука и IT
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До конца октября Apple представит моноблочный компьютер iMac.
Apple представит новый моноблок
Разрешение экрана моноблочного компьютера составит 5120*2880 пикселей.
В основу компьютера ляжет процессор Intel Haswell и графика AMD.
Об этом среди прочих новостей сообщает в видеоблоге Danila Kulesha.
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Также блоггер сообщает, что в новом поколении iPhone по популярности, не смотря на прогнозы, лидирует модель с экраном 5,5 дюйма с 60% продаж. Остальные 40% приходятся на iPhone 6 с экраном 4,7 дюйма.
Новости Apple №45
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