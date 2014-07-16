Бывший спикер Белого дома Джей Карни возглавит пресс-службу Apple
04:13, 16 июля 2014Наука и IT
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Бывший пресс-секретарь администрации США Джей Карни в ближайшее время возглавит пресс-службу американской корпорации Apple
REUTERS
Карни таким образом сменит Кэти Коттон, которая в начале этого года покинула свой пост, передает РБК со ссылкой на Fox News.
Карни работал пресс-секретарем Белого дома с начала 2011г. до июня этого года. До этого он возглавлял бюро журнала Time в Майами и был директором по коммуникациям вице-президента США Джо Байдена.
На должность пресс-секретаря Apple также рассматривались и другие кандидатуры из самой корпорации.
В прошлом месяце исполнительный директор Apple Тим Кук отметил, что хочет видеть более дружелюбную и открытую команду по коммуникациям.
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