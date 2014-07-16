Бывший спикер Белого дома Джей Карни возглавит пресс-службу Apple

Карни таким образом сменит Кэти Коттон, которая в начале этого года покинула свой пост, передает РБК со ссылкой на Fox News.

Карни работал пресс-секретарем Белого дома с начала 2011г. до июня этого года. До этого он возглавлял бюро журнала Time в Майами и был директором по коммуникациям вице-президента США Джо Байдена.

На должность пресс-секретаря Apple также рассматривались и другие кандидатуры из самой корпорации.

В прошлом месяце исполнительный директор Apple Тим Кук отметил, что хочет видеть более дружелюбную и открытую команду по коммуникациям.