Дубай строит первый футуристический город с климат-контролем

Об этом пишет The Verge.

Амбициозный проект, как ожидается, будет включать крупнейший торговый центр и самый большой крытый семейный тематический парк в мире. По информации застройщика Dubai Holding, семикилометровые просторы крытых дорожек позволят целую неделю находиться внутри без необходимости использования автомобилей или влияния дубайского жесткого климата пустыни.

В Mall of The World будут располагаться 280 тысяч квадратных метров снатаорно-курортного района и театров, по образцу известных культурных памятников, как в Вест-Энде и на Бродвее. Там будет 100 отелей, а в целом городок будет рассчитан на 180 миллионов посетителей ежегодно.

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"Цель - создать интегрированный город со множеством лучших в своем классе параметров в приятной среде", - сказал премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум в заявлении.

Ни бюджет, ни дата завершения работ не были объявлены до сих пор. Mall of The World может показаться необычным проектом, но Дубай - эмират, который постоянно поражает своими сооружениями. И вообще в этом городе все имеет приставку "самый". Например, Бурдж-Халифа - самое высокое здание в мире - находится именно в Дубае, самый большой фейерверк мира состоялся именно здесь.