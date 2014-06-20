Украинская ракета вывела на орбиту 33 спутника

Об этом сообщила пресс-служба "Южмаша".

Запуск ракеты был произведен с космодрома "Ясный" (Оренбургская область, Российская Федерация), говорится в сообщении.

"Все 33 аппарата отделились от ракеты в расчетное время и были штатно выведены на орбиты", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, аппараты отделились от третьей ступени ракеты-носителя за 22 секунды через 16 минут после старта.

Читайте такжеРоссия решила списать все неудачные пуски Протона на саботажЗапуск ракеты "Днепр", эксплуатируемой с 2006 года, впервые состоялся в ночное время суток, отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в конце мая разработанная днепропетровским КБ «Южное» и произведенная «Южмаше» ракета Зенит-3 SL в рамках международного проекта «Морской старт» успешно вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 3B.

8 мая глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский подписал с гендиректором "Южмаша" Сергеем Войтом меморандум о сотрудничестве.

Согласно меморандуму, ОГА обязуется отстаивать интересы «Южмаша» на всех уровнях государственного управления, обеспечить поддержку в поиске инвесторов в Украине и за рубежом и способствовать продвижению продукции предприятия на мировом рынке.

В свою очередь «Южмаш» обязуется развивать ракетно-космический потенциал, участвовать в программах развития региона и обеспечивать рабочими местами специалистов и выпускников специализированных вузов.

Справка УНИАН. «Днепр» - украинская ракета-носитель космического назначения, созданная на базе баллистических ракет, подлежащих ликвидации, межконтинентальных баллистических ракет РС-20 (15А18) (В классификации НАТО - SS-18 «Сатана»). Ракета имеет стартовую массу 211 т, длину 34 м, диаметр 3 м и способна вывести на орбиту высотой 300-900 км космический аппарат или группу спутников различного назначения стартовой массой до 3,7 т. Один запуск «Днепра» стоит около 18 млн евро.

Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.