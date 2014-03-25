Китай может сорвать план Microsoft поглотить Nokia

Перенос сроков связан с многочисленными антимонопольными расследованиями в Азии, где госорганы затянули рассмотрение законности соглашения. пишет ТСН.

Так, "зеленый свет" еще не дал Китай, а в Индии идут разбирательства по уплате налогов одним из заводов Nokia.

Таким образом, как сообщает сама Nokia, бюрократическая волокита отсрочила исполнение сделки, которая должна была осуществиться до конца 1 квартала.

Сама сумма сделки оценивается в 5,4 миллиарда евро и, по планам Microsoft, позволит ей занять 15 % рынка гаджетов, увеличив свои показатели в 4 раза.