Китай может сорвать план Microsoft поглотить Nokia
02:39, 25 марта 2014Наука и IT
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Поглощение "мобильного" подразделения Nokia компанией Microsoft отложилось, как минимум, до апреля.
Поглощение "мобильного" подразделения Nokia компанией Microsoft отложилось / nokia.com
Перенос сроков связан с многочисленными антимонопольными расследованиями в Азии, где госорганы затянули рассмотрение законности соглашения. пишет ТСН.
Так, "зеленый свет" еще не дал Китай, а в Индии идут разбирательства по уплате налогов одним из заводов Nokia.
Таким образом, как сообщает сама Nokia, бюрократическая волокита отсрочила исполнение сделки, которая должна была осуществиться до конца 1 квартала.
Сама сумма сделки оценивается в 5,4 миллиарда евро и, по планам Microsoft, позволит ей занять 15 % рынка гаджетов, увеличив свои показатели в 4 раза.
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