Samsung представила новый смартфон Galaxy S5

Samsung на конференции Mobile World Congress представила смартфон Galaxy S5. Аппарат станет «флагманом» мобильной линейки корейской компании, сменив вышедший в 2013 году Galaxy S4, сообщает Lenta.ru.

Самыми заметными новшествами в аппарате стали сканер отпечатков пальцев, датчик пульса и камера. Кроме того, Galaxy S5, в отличие от своих предшественников, не боится пыли и воды.

Сканер отпечатков, как и в iPhone 5s, совмещен с «домашней» кнопкой. Для сканирования нужно провести пальцем по кнопке, в то время как в аппарате Apple достаточно просто приложить палец.

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Galaxy S5 может хранить в памяти отпечатки не более трех пальцев. С помощью отпечатка можно снимать со смартфона блокировку и подтверждать покупки в интернет-магазинах.

Кроме того, отпечаток служит «ключом» для доступа в личную зону смартфона (англ. Private Mode). В ней можно хранить файлы и программы, которые необходимо скрыть от посторонних глаз.

Датчик пульса в Galaxy S5 находится на задней панели под объективом камеры. Он считывает показания с кончика пальца. Процедура «подсчета пульса» занимает в среднем пять-десять секунд.

Разрешение основной камеры в Galaxy S5 составляет 16 мегапикселей. Камера умеет записывать видео в разрешении 4K. Ее особенность — гибридный автофокус, позаимствованный у «зеркалок».

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Смартфон оснащен 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек и четырехъядерным процессором Snapdragon 800 с частотой 2,5 гигагерца. Он работает на базе Android 4.4.2.

Galaxy S5 поступит в продажу 11 апреля. В дополнение к нему Samsung выпустит браслет Gear Fit с шагомером, еще одним датчиком пульса и секундомером. Цена на устройства пока не названа.

Ранее на MWC Samsung показала «умные часы» Gear 2. Они работают на операционной системе Tizen и способны держать батарею 2-3 дня. Первые Gear, вышедшие в сентябре, «садились» за сутки.