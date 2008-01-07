В Японии построен небоскреб для испытания самых быстрых в мире лифтов

Японская корпорация Mitsubishi Electric построила башню высотой 173 м, в которой будут тестировать новые технологии в области строения лифтов и проводится испытания скоростных лифтов нового поколения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си. Проект стоимостью около 50 млн долл. позволит Mitsubishi Electric на практике проверять работоспособность отдельных узлов и деталей скоростных лифтов.

На сегодня самым высоким зданием в мире считается башня Taipei 101 в столице Тайваня, ее высота достигает 509 м (со шпилем). Лифты, которые используются в Taipei 101, произведены компанией Toshiba Elevator and Building Systems. Максимальная скорость движения такого лифта - 17 м/сек (61 км/ч). Лифты оборудованы специальными системами контроля давления и считаются самыми быстрыми в мире.