НАСА исключило открытый украинцем астероид из списка угрожающих Земле

Соответствующие списки ведут Европейское космическое агентство и НАСА.

После проведения новых наблюдений выяснилось, что риск столкновения астероида 2013 TV135 с Землей полностью исключен, сообщает НБН.

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Напомним, 13 октября украинский ученый Геннадий Борисов из обсерватории в Крыму открыл потенциально опасный астероид размерами более 400 метров, который превышает размерами известный астероид Апофис. По нынешним расчетам астрономов, ближе всего к Земле новооткрытый астероид пройдет в 2032 году.

Астероид был включен в число потенциально опасных астероидов. Согласно предварительным расчетам, существовал риск падения этого астероида на Землю в августе 2032 года. Вероятность этого события составляла 1 шанс на 63 тысячи, а после новых наблюдений в начале ноября оценка риска выросла до 1 к 5,9 тысячи.

На данный момент самым опасным (ранг 1 по Туринской шкале) является 2007 VK184 – риск его столкновения с Землей 3 июня 2048 года составляет 1 шанс к 1,82 тысячи.