Ученые обнаружили гигантский вирус

Пока ученые считают, что вирус "Пандора" безопасен для человека. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые из Университета Экс-Марсель сообщают, что размер обнаруженного вируса - около 1 микрона (одна тысячная миллиметра) в ширину. Обычные вирусы имеют размер от 10 до 100 нанометров, то есть они меньше обнаруженного вируса в 10-100 раз.

Но еще больше, чем размер, исследователей Жана-Мишеля Клавери и Шанталь Абержель поразил геном нового вируса: он содержит более 2500 генов по сравнению с всего несколькими десятками, которые имеют обычные вирусы и, главное, - 93% этих генов не встречаются в других организмах. Специалисты обнаружили две разновидности нового вируса: один - в Тихом океане у устья реки на чилийском побережье, вторую - в пресноводном пруду в Австралии, неподалеку Мельбурна.

В поисках французам помогали коллеги из других стран. Две разновидности вируса назвали Pandoravirus salinus и Pandoravirus dulcis.

Около десяти лет назад были открыты достаточно близкие к этому вирусу по размеру Мимивирус и мегавирус. Собственно, после этих открытий и начался поиск еще более крупных видов. "Мы глубоко задумались о границах размера вирусов - именно поэтому мы были готовы к выявлению таких экзотических видов. Мы расширили границы своих представлений о возможном", - объясняет микробиолог Жан-Мишель Клавери. Шанталь Абержель добавляет, что гигантские вирусы могли быть открыты и раньше, просто многие ученые видели их в микроскоп, не воспринимали увиденное правильно: "Люди смотрели на клетки, видели что-то, что не соответствует обычному размеру или не имеет обычных признаков, и не воспринимали это как вирусы - они думали, это какие-то бактерии ".

Поскольку вирус "Пандора" живет только в воде и поражает только определенный вид амеб, ученые предполагают, что для человеческого организма он безопасен. Теперь ученым предстоит выяснить, какие функции имеют гены нового вируса, которых не имеют другие исследованные организмы, и где их место на генеалогическом древе земной жизни.

Из-за примитивности генома известных ранее вирусов многие ученые выдвигали гипотезу, что вирусы относятся к первым формам жизни на Земле. Но выявление гигантских вирусов все запутало. "Теперь мы спрашиваем себя, а не мог ли вирус" Пандора" развиться из бактерии. Пока ответ: возможно, и мог", - цитирует газета Times Шанталь Абержель.

BBC Украина