Facebook разрешил добавлять фото к комментариям

Картинки, которые прикрепляются, должны быть сохранены в форматах JPG или PNG, но Facebook до сих пор не разрешил добавить к комментариям анимированные GIF-изображения, сообщает ТСН.ua.

Публиковать фотографии в комментариях постепенно смогут пользователи во всем мире как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

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Ранее, в марте этого года, Facebook запустил другое улучшение системы комментариев на сайте. Соцсеть дала возможность отвечать на комментарии непосредственно их авторам, а также развивать ветви дискуссий под публикациями. Новые форматы комментариев, как ожидается, позволят Facebook, аудитория которого превышает миллиард пользователей, активизировать обсуждение опубликованных записей и контента.

Также на днях Facebook может показать свою альтернативу Google Reader. На прошлой неделе соцсеть создала поддержку хештегов и их можно рассматривать как весомое основание для RSS-ридера.