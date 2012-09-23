Хакеры уже взломали iPhone 5

Хакер Грант Пол по кличке CHPWN заявил, что взломал операционную систему смартфона iOS 6 за несколько часов. По его словам, он уже взламывал предыдущие версии iPhone и разобраться с новым устройством было очень легко.

Хакеру удалось получить доступ к файловой системе iPhone и установить приложения не из официального магазина App Store.

Компания Apple презентовала iPhone 5 на прошлой неделе. Толщина iPhone 5 составляет 7,8 мм, вес – 112 граммов. Дисплей нового смартфона Apple стал больше – 4 дюйма в диагонали. Новый дисплей обеспечивает на 44% более насыщенные цвета. Количество предзаказов абонентов на новый смартфон превысило все предыдущие модели iPhone. «Газета.Ru»