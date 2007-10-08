Нобелевская премия присуждена за ”генетический нокаут”

В Каролинском институте объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Согласно решению шведской Королевской академии наук, ими стали американцы Марио Капекки (Mario R. Capecchi) и Оливер Смитис (Oliver Smithies), а также подданный Великобритании сэр Мартин Эванс (Martin J. Evans).

Как говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета, они удостоены награды за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов. В частности, речь идет о разработке способа "выключать" те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название "генетического нокаута" - gene knockout).

При помощи этой технологии ученые получили возможность получать клеточные линии с заданными физиологическими особенностями, исследуя таким образом развитие предопределяемых генетически болезней - рака, диабета, муковисцидоза, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сэр Мартин Эванс родился в 1941 году. Он является первооткрывателем стволовых клеток. Он является выпускником и сотрудником Кембриджского университета, а также профессором генетики млекопитающих в Университете Кардиффа.

Смитис родился в 1925 году в Галифаксе, Великобритания, закончил Оксфордский университет и является профессором в Университете Северной Каролины

Капекки родился в 1937 году в Вероне (Италия) и работает в медицинской школе Университета штата Юта.

Сумма Нобелевской премии этого года составляет в каждой номинации 10 миллионов шведских крон (1,542 миллиона долларов). Так как в одной номинации победили сразу несколько человек, денежное вознаграждение будет разделено между ними в равных долях.

Торжественная церемония награждения Нобелевскими премиями состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Король Швеции, по традиции, вручит награды в Концертном доме Стокгольма, а затем в Голубом зале ратуши состоится нобелевский банкет.

Лента.ру