Новая парашютная система позволит пролетать до 200 км после прыжка
Пока немецкие десантники прыгают на 48
Новая парашютная система позволит десантникам пролетать до двухсот километров после прыжка, сообщает Spacewar.com cо ссылкой на Jane`s Defence Weekly.
Система, оснащенная модульными крыльями из углеродистого волокна, рассчитана на совершение прыжков с высоты 30 тысяч футов (9150 метров) на значительном расстоянии от цели, что позволяет самолету не входить в зону ПВО.
Разработка и испытания крыла осуществляются немецкой фирмой Elektroniksystem und Logistik und Draeger. Испытания должны быть завершены в 2006 году, и в течение 2007 года парашютная система будет доведена до готовности.
Подобная парашютная система находится на вооружении воздушно-десантных частей Бундесвера с 2003 года, но она позволяет преодолевать не более 48 километров. Парашютист, оснащенный такой системой, перемещается абсолютно бесшумно и крайне тяжело засекается радарами.
На следующем этапе в систему предполагается интегрировать маленький турбореактивный двигатель, который позволит преодолевать большие расстояния не подвергая парашютиста риску прыжка с высоты более 9000 метров.