Новая парашютная система позволит пролетать до 200 км после прыжка

Новая парашютная система позволит десантникам пролетать до двухсот километров после прыжка, сообщает Spacewar.com cо ссылкой на Jane`s Defence Weekly.

Система, оснащенная модульными крыльями из углеродистого волокна, рассчитана на совершение прыжков с высоты 30 тысяч футов (9150 метров) на значительном расстоянии от цели, что позволяет самолету не входить в зону ПВО.

Разработка и испытания крыла осуществляются немецкой фирмой Elektroniksystem und Logistik und Draeger. Испытания должны быть завершены в 2006 году, и в течение 2007 года парашютная система будет доведена до готовности.

Подобная парашютная система находится на вооружении воздушно-десантных частей Бундесвера с 2003 года, но она позволяет преодолевать не более 48 километров. Парашютист, оснащенный такой системой, перемещается абсолютно бесшумно и крайне тяжело засекается радарами.

На следующем этапе в систему предполагается интегрировать маленький турбореактивный двигатель, который позволит преодолевать большие расстояния не подвергая парашютиста риску прыжка с высоты более 9000 метров.

Лента.ру