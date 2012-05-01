Россия, Китай и Украина возглавили "пиратский список" США
Торговое представительство США (USTR, министерство, являющееся частью Исполнительного офиса Президента) опубликовало ежегодный Специальный отчет 301 (список 301).
Этот список включает в себя страны, не обеспечивающие адекватную и эффективную правовую охрану интеллектуальной собственности.
В числе 13 названных государств оказались Россия и Китай, Украина, Канада, Аргентина, Индия, Алжир, Чили, Индонезия, Израиль, Пакистан, Таиланд и Венесуэла.
Список вновь возглавили Россия и Китай, где, как цитирует Би-би-си, "наиболее сложно предотвратить кражу интеллектуальной собственности".
Остальные отнесены к категории "потенциально опасных для правообладателей".
Среди стран, в которых дела с соблюдением авторских прав состоят несколько лучше - Белоруссия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
Появление в списке USTR не влечет за собой санкций, однако его авторы рассчитывают, что попадание в него должно стимулировать правительства стран активнее бороться с пиратством.