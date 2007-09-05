Янукович дал Лавриновичу 2 часа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ разобраться в ситуации с отключением Верховной Рады V созыва от правительственной связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

«Премьер-министр дал поручение министру юстиции в течение двух часов подготовить юридическое заключение внести предложения для подписания соответствующих поручений», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр уточнил, что 4 сентября в ВР были отключены 281 телефон, которые обеспечивали связь председателя ВР с главой правительства, Президентом и с руководителями регионов. «До сих пор связь отсутствует. Президент блокирует нормальную работу ВР, делает невозможной связь председателя ВР с регионами и подготовку бюджета на 2008 год», - считает он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также раздал журналистам (якобы) копию Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО №792/2007 от 27 августа 2007 года «О прекращении действия указа Президента Украины от 23 января 2007 года №35», в котором указывается на необходимость отключения должностных лиц ВР V созыва от правительственной связи на период до открытия первого заседания ВР VІ созыва. На копии, розданной Н.РУДЬКОВСКИМ, стоит печать Секретариата Президента, а также два штампа – центра правительственной связи Госслужбы спецсвязи и защиты информации, а также Департамента обеспечения деятельности главы Службы администрации госслужбы спецсвязи.

Н.РУДЬКОВСКИЙ утверждает, что этот указ не был направлен ни в один орган исполнительной власти, в том числе и в правительство.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обратился к премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой не отключать его от правительственной связи.

В частности, по словам А.МОРОЗА, сегодня он направил письмо премьер-министру по этому поводу, «поскольку правительственная связь - это структура Кабинета Министров Украины».

А.МОРОЗ также сообщил, что в письме к В.ЯНУКОВИЧУ обратил внимание на то, что «решения на основе самодурства, с какой бы стороны они не исходили, не должны выполняться, потому что противоречат Конституции и законодательству Украины».

По словам А.МОРОЗА, указ Президента об отключении правительственной связи председателю ВР является антизаконным и свидетельствует «о мелочности самого Президента».