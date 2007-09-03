В Кировоградской области произошла авария на ферроникелевом комбинате

В Кировоградской области в результате нарушения технологического процесса на территории ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» 1 сентября произошла аварийная утечка 700 тонн шлака и 100 тонн металла.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника главного управления МЧС в Кировоградской области Николай ЛЕСЬКИВ, причиной аварии стала трещина, которая образовалась в рудотермической печи.

По состоянию на 3 сентября производственный процесс на комбинате настроен. Печь, из которой произошла аварийная утечка, работает в режиме разогрева остатков металла для его дальнейшего удаления и проведения замены оборудования. Расследует инцидент комиссия ООО “Побужский ферроникелевый комбинат”, которая должна установить размер нанесенного ущерба.